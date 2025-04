A Pechino la prima mezza maratona al mondo con robot umanoidi

Pechino ospita la prima mezza maratona al mondo con robot umanoidi a E-Town, il polo produttivo high-tech statale nella capitale cinese, quale vetrina per mettere in mostra la spinta della Cina a guidare la corsa globale nella tecnologia all'avanguardia. Un'iniziativa, non a caso, presentata come rivoluzionaria per testare i limiti dei robot bipedi in condizioni reali.