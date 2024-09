Germania, al via l'Oktoberfest | Massima allerta per il rischio terrorismo

È tutto pronto per l'Oktoberfest. Uno degli eventi più attesi dell'anno in Germania, in programma fino al 6 ottobre. Per l'edizione di quest'anno, però, è massima allerta per il rischio terrorismo, soprattutto alla luce del recente episodio avvenuto a Solingen, nella parte occidentale del Paese. Per la prima volta, infatti, saranno introdotti i metal detector. In più sarà vietato introdurre nell'area dell'evento - recintata - coltelli, bottiglie di vetro e zaini. L'organizzatore del festival ha promesso che sarà "il luogo più sicuro della Germania".