Le prime immagini della principessa di Norvegia Mette-Marit dopo il trapianto di polmone

Prime immagini della principessa norvegese Mette-Marit dopo il trapianto di polmone. Le ha pubblicate la Casa reale di Norvegia su Instagram. Nel primo scatto si vede il principe Haakon seduto sul divano con Mette-Marit con sciarpe e bandierine della Norvegia, in onore della Nazionale di calcio che sta scrivendo la storia ai Mondiali 2026, con la qualificazione ai quarti di finale dopo il netto 2-0 al Brasile. Nella seconda foto, Haakon e Mette-Marit guardano fuori dalla finestra.