Nicolas Maduro e la moglie davanti al giudice di New York: i ritratti dal vivo realizzati in aula

I ritratti dal vivo realizzati nell'aula del tribunale di New York mostrano il presidente deposto del Venezuela, Nicolas Maduro, e sua moglie, Cilia Flores, mentre assistono all'udienza preliminare. Con loro gli avvocati difensori Barry Pollack e Mark Donnelly. Maduro, 63 anni, si è dichiarato non colpevole delle accuse di narcoterrorismo. Davanti al giudice federale di Manhattan, come riportano i media Usa, ha dichiarato di essere stato "rapito" dal Venezuela e ha affermato: "Sono innocente, non sono colpevole".