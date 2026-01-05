Logo Tgcom24
Mondo
sarà sentito dal giudice

Nicolas Maduro è arrivato al tribunale di New York

Rigide misure di sicurezza per il suo trasferimento dal carcere di Brooklyn

05 Gen 2026 - 15:01
02:20 

Nicolas Maduro è arrivato in tribunale a New York, dove è stato trasferito dal carcere di Brooklyn. Per lo spostamento dal carcere di Brooklyn sono state attivate rigide misure di sicurezza.

venezuela
maduro
