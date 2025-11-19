Usa, Cristiano Ronaldo ed Elon Musk alla cena di Trump in onore di bin Salman

Elon Musk e Cristiano Ronaldo figurano tra le personalità che hanno preso parte alla cena di gala organizzata da Donald Trump alla Casa Bianca per rendere omaggio al principe ereditario saudita Mohammed bin Salman. Il portoghese era seduto non lontano dal punto in cui il presidente e il principe ereditario hanno pronunciato i loro discorsi davanti a funzionari di entrambe le nazioni. Trump ha quindi ringraziato il calciatore per essere intervenuto all'evento, aggiungendo che il figlio Barron, suo "grande fan", è rimasto colpito dal fatto di aver potuto incontrarlo. Ronaldo è il volto della lega calcistica saudita da quando si è unito al club Al-Nassr alla fine del 2022 con un contratto che si dice valga 200 milioni di dollari l'anno.