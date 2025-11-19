Usa, Cristiano Ronaldo ed Elon Musk alla cena di Trump in onore di bin Salman

© Ansa/Tgcom24
L'evento, organizzato in occasione della visita a Washington del principe ereditario saudita, ha riunito circa cento personalità del mondo tecnologico, sportivo e finanziario
Elon Musk e Cristiano Ronaldo figurano tra le personalità che hanno preso parte alla cena di gala organizzata da Donald Trump alla Casa Bianca per rendere omaggio al principe ereditario saudita Mohammed bin Salman. Il portoghese era seduto non lontano dal punto in cui il presidente e il principe ereditario hanno pronunciato i loro discorsi davanti a funzionari di entrambe le nazioni. Trump ha quindi ringraziato il calciatore per essere intervenuto all'evento, aggiungendo che il figlio Barron, suo "grande fan", è rimasto colpito dal fatto di aver potuto incontrarlo. Ronaldo è il volto della lega calcistica saudita da quando si è unito al club Al-Nassr alla fine del 2022 con un contratto che si dice valga 200 milioni di dollari l'anno.
All'evento hanno partecipato complessivamente circa cento invitati selezionati per rappresentare il mondo tecnologico, finanziario e sportivo internazionale. Tra gli altri invitati vi erano anche David Ellison (il nuovo presidente di Paramount), il presidente della Fifa Gianni Infantino e Tim Cook, amministratore delegato di Apple. La serata alla Casa Bianca si è svolta nel quadro della visita ufficiale del principe ereditario saudita a Washington. Nel corso della cena, Trump ha annunciato che designerà l'Arabia Saudita "il maggior alleato" degli Stati Uniti non membro della Nato.
