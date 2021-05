19 maggio 2021 10:05

Migranti marocchini raggiungono a nuoto l'enclave spagnola di Ceuta, neonato salvato in mare

Sta facendo il giro del mondo la foto dell'agente della Guardia Civil spagnola che si lancia in acqua per salvare un neonato. Il bimbo era con uno dei suoi genitori in mare nel tentativo di raggiungere l'enclave spagnola di Ceuta partendo dalle coste marocchine.