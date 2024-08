Migliaia di persone in strada a Istanbul per la morte di Haniyeh

Migliaia di persone hanno sfilato a Istanbul dopo le preghiere serali per denunciare la morte del leader di Hamas Ismail Haniyeh, ucciso a Teheran in un attacco che il movimento islamista palestinese e l'Iran hanno attribuito a Israele. Una folla gremita si è radunata fuori dall'imponente moschea nel quartiere conservatore di Fatih, sventolando bandiere turche e palestinesi e scandendo messaggi anti-Israele. "Israele, assassino, esci dalla Palestina", hanno gridato i manifestanti, che hanno marciato per quasi due chilometri in risposta a un appello della principale Ong islamica turca Ihh. Secondo un cameraman dell'Afp, alcuni manifestanti hanno bruciato una bandiera israeliana. "Israele, gli Stati Uniti e la Nato saranno sconfitti", recitava un messaggio in lettere bianche su due grandi striscioni neri in turco e in inglese.