Maldive, le prime foto dei sub finlandesi nella grotta della tragedia

Il team Dan Europe ha diffuso le prime foto dei sub finlandesi impegnati nelle operazioni di ricerca e recupero dei corpi degli italiani morti alle Maldive. "Erano tutti insieme in una porzione della grotta", ha spiegato all'Ansa Sami Paakkarinen, protagonista dell'intervento insieme ai colleghi Jenni Westerlund e Patrik Grönqvist. "Siamo stati molto sollevati quando li abbiamo trovati perché siamo stati molto tempo nella prima immersione senza individuarli e stavamo cominciando a pensare che non fossero più lì. C'è stato quindi sollievo pensando che li avremmo recuperati e portati in superficie", ha aggiunto.