La Regina Elisabetta nomina cavaliere Tom Moore, l'uomo che ha raccolto 33 milioni per l'emergenza Covid

"Sorgi, cavaliere Thomas Moore". Spada poggiata sulla testa e medaglia al valore, così come vuole la tradizione. In una cerimonia privata, la Regina Elisabetta II ha conferito il cavalierato al veterano della seconda guerra mondiale Thomas Moore. L'onorificenza è arrivata dopo aver ricavato la cifra record di 33 milioni di sterline da una raccolta fondi per l'emergenza Covid destinata al Nhs (National Health Service). Per promuovere la sua casa, l'uomo aveva promesso di compiere 100 giri del giardino di casa sua con l'aiuto del solo deambulatore prima di spegnere 100 candeline. La raccolta, nata per raccogliere la cifra di mille dollari, ha avuto un successo molto al di sopra delle aspettative. Oggi, accompagnato dalla sua famiglia, il capitano Moore è stato ricevuto dalla sovrana in persona: "Sono onorato della decorazione e dell'incontro con Sua Maestà. Questo per me è il più speciale dei giorni".