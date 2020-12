La prima copertina del "Time" per la "ragazza dell'anno" alla scienziata 15enne Gitanjali Rao  

La rivista statunitense Time ha dedicato la propria copertina di "Kid of the year" alla quindicenne Gitanjali Rao, scienziata prodigio che ha inventato un dispositivo in grado di rilevare il piombo nell'acqua potabile e un'app per identificare il cyberbullismo. Gitanjali è stata scelta fra cinquemila candidati - tutti statunitensi - per la prima edizione di questo premio, dedicato da Time ai teenager e creato l'anno successivo alla vittoria come "persona dell'anno" della sedicenne Greta Thurnberg. Intervistata da Angelina Jolie, Gitanjali ha spiegato di "non somigliare ad un tipico scienziato": "Il mio obiettivo è cambiato, è passato non solo dal creare i miei dispositivi per risolvere i problemi del mondo ma ad ispirare altre persone a fare altrettanto". "Per esperienza personale, non è facile quando non vedi nessuno come te, e quindi voglio trasmettere questo messaggio: se io posso farlo, puoi farlo anche tu e possono farlo tutti", ha concluso.