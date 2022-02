13 febbraio 2022 11:31

Kim Jong-un diventa il re del mattone: in giacca militare e occhiali da sole presenta un faraonico progetto immobiliare

Diecimila nuove case sorgeranno in un sobborgo di Pyongyang, in Corea del Nord. E alla presentazione del mastodontico progetto immobiliare Kim Jong-un si è presentato in giacca militare e occhiali da sole. E così dal palco, in questa nuova apparizione dopo le continue voci sulla sue precarie salute, arringava i presenti, migliaia di lavoratori edili lì riuniti per acclamare il suo discorso. Il leader nordcoreano ha perso in breve tempo 20 chili e sembra aver ritrovato la forma, già da giugno. Così, mentre nel cuore dell'Europa si rafforzano i venti di guerra, Kim Jong-un indossa la giubba militare per presentarsi come... re del mattone