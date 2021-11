Corea del Nord, Kim Jong-un vieta le giacche di pelle: può indossarle solo lui

Afp

Addio giacche di pelle in Corea del Nord, bandite: l'unico a poterle indossare sarà Kim Jong-un. Ma questa decisione non c'entra con la lotta allo stile di vita capitalista, come lo era stato con il divieto di jeans attillati e piercing; né riguarda un'improvvisa svolta "animalista": a motivare il dittatore nordcoreano pare sia stata solo la vanità. Troppe copie del suo trench, diventato uno dei capi irrinunciabili... e, si sa, nessuno può copiare il look del Leader Supremo.