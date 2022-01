Corea del Nord, Usa: "Non ci sono condizioni per incontro Biden-Kim"

IPA

Gli Stati Uniti condannano i lanci di missili della Corea del Nord. Lo afferma un funzionario dell'amministrazione Biden, sottolineando come gli Usa restano impegnati alla diplomazia con Pyongyang che, però, non ha risposto all'offerta di dialogo americana. Chiedendo alla Corea del Nord di astenersi ulteriori test, gli Stati Uniti precisano che non ci sono ancora le condizioni per un incontro fra il presidente Joe Biden e il leader Kim Jong-un.