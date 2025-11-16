Iran, per la prima volta dal 1979 una donna dirige in pubblico un'orchestra sinfonica

A opporsi era stato anche il presidente Masoud Pezeshkian, che già a dicembre aveva espresso riserve e, a febbraio, aveva dichiarato che non avrebbe fatto applicare una legge "che crea problemi alla popolazione". Parole che molti avevano letto come un'apertura verso il riconoscimento dell'impossibilità di imporre ancora l'obbligo del velo in una società trasformata da decenni di attivismo femminista. Nonostante ciò, numerose ong tra cui Center for human rights in Iran, avevano avvisato che la legge che imponeva di indossare l'hijab non era sta cancellata, soltanto applicata più a singhiozzo, e che la repressione di Teheran si era trasformata, ad esempio andando a sanzionare quei locali che permettevano l'ingresso anche alle donne senza capelli coperti.