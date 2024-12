Iran, liberata Parastoo Ahmady: la cantante che si era esibita senza hijab

In Iran la cantante 27enne Parastoo Ahmadi, arrestata per non aver indossato l'hijab durante un'esibizione trasmessa sui social media, è stata liberata. Lo hanno reso noto fonti vicine all'opposizione iraniana, secondo quanto riporta il canale israeliano Abu Ali Express. Il concerto online era stato visto più di 1,4 milioni di volte. In base alla legge iraniana e islamica, alle donne non è consentito presentarsi senza hijab di fronte a uomini che non siano parenti.