In Yemen il primo giorno di scuola è tra le macerie, al quinto anno di guerra civile

Tra le mura e i pavimenti crollati sotto le bombe esplose in cinque anni di guerra civile, è iniziato un nuovo anno scolastico per i piccoli allievi di Taez, in Yemen. Nonostante il contesto, i bambini, tra le macerie, seguono con attenzione la lezione del maestro in una situazione surreale. La loro scuola è stata pesantemente danneggiata nel 2018 nel corso di un bombardamento aereo tra le forze governative e i ribelli sciiti Huthi