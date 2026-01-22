© Tgcom24
Il presidente Usa "in posa" come nello storico meme del collega russo. Il messaggio di prevaricazione, l'uno sulla Groenlandia, l'altro sulla stessa Russia, è ancora una volta esplicito
Donald Trump a torso nudo a cavallo di un enorme orso polare su uno sfondo rosso fuoco. Questa è l'immagine della copertina del nuovo numero dell'Economist, che con il suo consueto piglio ironico sembra bastonare il presidente americano e le sue smodate ambizioni espansionistiche in Groenlandia. Richiamando simili atteggiamenti e fotografie (quella celebre del 2009 a cavallo di un orso era un fake, nell'originale c'era un cavallo) del presidente russo Vladimir Putin.