Donald Trump a torso nudo a cavallo di un enorme orso polare su uno sfondo rosso fuoco. Questa è l'immagine della copertina del nuovo numero dell'Economist, che con il suo consueto piglio ironico sembra bastonare il presidente americano e le sue smodate ambizioni espansionistiche in Groenlandia. Richiamando simili atteggiamenti e fotografie (quella celebre del 2009 a cavallo di un orso era un fake, nell'originale c'era un cavallo) del presidente russo Vladimir Putin.