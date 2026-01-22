Logo Tgcom24
a mo' dell'omologo russo

Groenlandia, Trump come Putin: a petto nudo cavalca un orso sulla copertina di "Economist"

Il presidente Usa "in posa" come nello storico meme del collega russo. Il messaggio di prevaricazione, l'uno sulla Groenlandia, l'altro sulla stessa Russia, è ancora una volta esplicito

22 Gen 2026 - 10:30
6 foto

Donald Trump a torso nudo a cavallo di un enorme orso polare su uno sfondo rosso fuoco. Questa è l'immagine della copertina del nuovo numero dell'Economist, che con il suo consueto piglio ironico sembra bastonare il presidente americano e le sue smodate ambizioni espansionistiche in Groenlandia. Richiamando simili atteggiamenti e fotografie (quella celebre del 2009 a cavallo di un orso era un fake, nell'originale c'era un cavallo) del presidente russo Vladimir Putin.

