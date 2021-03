George Floyd, la famiglia in ginocchio davanti al Tribunale prima dell'udienza

Otto minuti e 46 secondi. Tanto sono rimasti inginocchiati davanti al Tribunale di Minneapolis (Usa) i famigliari di George Floyd. Lo stesso tempo in cui il poliziotto, ora sotto processo, ha tenuto il suo ginocchio premuto sul collo dell'afroamericano, già a terra e disarmato, che spirò, gridando "I can't breath" ("Non respiro", ndr), il 25 maggio 2020. Alle 8.46, ora locale nella contea di Hennepin nel centro di Minneapolis, la famiglia di George Floyd si è dunque inginocchiata per 8 minuti e 46 secondi davanti all'aula di tribunale prima dell'apertura del processo all'ex agente Derek Chauvin. L'avvocato della famiglia, Ben Crump, presente alla manifestazione, ha dichiarato che il processo "sarà un referendum su dove l'America è giunta nella sua ricerca di uguaglianza e giustizia per tutti". "Questo caso di omicidio non è difficile, basta guardare il video della tortura di George Floyd", ha continuato Crump, dicendo che non ci sarebbero stati dubbi sul fatto che Chauvin sarebbe stato condannato se Floyd fosse stato bianco. La difesa del poliziotto sosterrà che il suo cliente ha solo espletato il regolamento e che la morte di Floyd è da imputare anche alle pregresse condizioni di salute e all'uso di droghe da parte dell'uomo