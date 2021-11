22 novembre 2021 12:20

Gb, uscita "pubblica" per la regina Elisabetta: eccola al battesimo dei suoi pronipoti

Cappello e abito verde chiaro, seduta sul retro dell'auto che l'accompagna: è stata avvistata così, domenica, la regina Elisabetta in uscita da Buckingham Palace per recarsi al battesimo dei suoi pronipoti. Un' apparizione in qualche modo pubblica, che fuga parte degli ultimi timori sullo stato di salute della sovrana d'Inghilterra, soprattutto dopo la rinuncia a presenziare ad incontri ufficiali, come la cerimonia dei caduti. Elisabetta, 95 anni, ha partecipato nella residenza di Windsor, all'interno della Cappella di Tutti i Santi nel parco della Loggia Reale, al doppio sacramento dei pronipoti con la principessa Eugenie, Zara Tindall e le loro famiglie.