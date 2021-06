10 giugno 2021 09:52

Gb, la regina celebra con una rosa i 100 anni dell'amato Filippo

La regina Elisabetta celebra quello che sarebbe stato il centesimo compleanno del compianto marito, il principe Filippo, con una rosa speciale. La sovrana ha ricevuto in dono la scorsa settimana il fiore da Keith Weed, presidente della Royal Horticultural Society: si tratta di una rosa ad arbusto, intitolata al Duca di Edimburgo, che dovrebbe raggiungere un'altezza di circa 70 centimetri. "E' una rosa commemorativa per tutte le cose meravigliose che ha fatto nel corso della sua vita e per permettere a tutti di ricordare tutto ciò che ha fatto", ha dichiarato Weed porgendo il fiore alla sovrana. Il principe Filippo è scomparso ad aprile all'età di 99 anni.