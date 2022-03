26 marzo 2022 14:18

E' in viaggio verso l'Ucraina l'ambulanza donata dal Papa: sarà consegnata a Leopoli

Il cardinale Konrad Krajewski, Elemosiniere del Papa, è in viaggio per Leopoli, in Ucraina, con "un'ambulanza - ha riferito il direttore della Sala Stampa vaticana Matteo Bruni - donata e benedetta da Papa Francesco". Al suo arrivo nella città ucraina, il mezzo sarà regalato alle autorità cittadine che la destineranno alla struttura che più ha necessità. Un aiuto concreto alla popolazione, il cui numero è aumentato nei giorni scorsi considerevolmente per l'arrivo di molti rifugiati.