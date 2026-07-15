Coniata per la prima volta nel 1794, la moneta da un dollaro per decenni - fino all'arrivo dell'ormai celebre "verdone" - è stata la moneta di riferimento degli Stati Uniti. Nel periodo di massima ricchezza dell'Ottocento venne diffusa in una lega al 90% in oro, un colore che nelle recenti monete celebrative è stato ripreso. Nonostante le prime monete celebrative erano infatti state coniate in argento - e dedicate alla suffragetta Susan Anthony, all'ex generale ed ex presidente defunto Dwight D. Eisenhower e allo sbarco sulla Luna - ultimamente l'oro è tornato per ricordare grandi nomi ed eventi.