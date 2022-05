17 maggio 2022 12:18

Dai colpi di proiettile "sbocciano" fiori, la canadese che ridipinge le recinzioni distrutte di Bucha: "Riporto gioia"

Da Toronto si è recata a Bucha, in Ucraina, per portare avanti un progetto artistico di "rinascita" colorata dalle macerie dei bombardamenti. L'imprenditrice Ivanka Siolkowsky, così, in poche settimane, ha dipinto fiori su cinque lunghe recinzioni di case private, dove sono ancora evidenti i fori provocati dai proiettili. Il suo progetto artistico, diffuso via Instagram perché possa essere replicato in altre città ucraine, è #bulletsofbucha. "L'obiettivo non è creare capolavori, - spiega, - ma riportare la gioia in una città piena di oscurità dopo l'occupazione russa". Cinque piccoli barattoli di vernice colorati, due pennelli ("Uno dei quali si è rotto a metà", racconta l'imprenditrice-artista) e tanta buona volontà per far "rifiorire" Bucha. In cambio, sorrisi e abbracci dai residenti. "Ho fatto il meglio che potevo con quello che avevo - conclude Siolkowsky, - ma soprattutto ho raggiunto il mio obiettivo facendo sorridere i cittadini di Bucha".