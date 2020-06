Coronavirus, Gb: picco di casi a Leicester, città in lockdown per due settimane

Il governo britannico ha annunciato misure di lockdown più severe per Leicester dopo un aumento di casi di coronavirus nella città, che diventa così la prima "zona rossa" a essere sottoposta a provvedimenti di restrizione locali. Gli esercizi commerciali non essenziali sono stati chiusi, così come le scuole mentre è stata rinviata la riapertura di pub e ristoranti, prevista per sabato in tutta l'Inghilterra. Il ministro della Sanità Matt Hancock ha reso noto che per far rispettare il lockdown potrebbe essere necessario l'intervento della polizia e ha aggiunto che la città ha "il 10% di tutti i casi positivi nel Paese nell'ultima settimana". Agli abitanti di Leicester, Le misure resteranno in vigore per almeno due settimane ma saranno oggetto di costante revisione.