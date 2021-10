22 ottobre 2021 18:15

Consiglio europeo, l'ultimo summit con Angela Merkel: dalla standing ovation dei leader Ue al saluto di Obama

Standing ovation dei leader Ue, al termine di una breve cerimonia informale organizzata dal presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, per salutare la cancelliera tedesca, Angela Merkel, e il premier svedese, Stefan Lofven, al loro ultimo summit. Nella cerimonia di commiato ad Angela Merkel, al vertice dei leader Ue, il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha paragonato la cancelliera a un "monumento". Dei 214 vertici dei leader complessivi della storia del Consiglio europeo, Merkel ha partecipato a 107. Anche l'ex presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, si è unito ai leader europei e di tutto il mondo nel rendere omaggio alla cancelliera. "Grazie a te - ha affermato in un video messaggio pubblicato su Twitter dal presidente del Consiglio europeo, Charles Michel -, il mondo ha resistito a molte tempeste. Tante persone, ragazze e ragazzi, uomini e donne, hanno un modello da seguire a cui guardare nei momenti difficili. Lo so perché sono uno di loro". Ieri Silvio Berlusconi aveva omaggiato la Merkel con un oggetto portafortuna d'antiquariato, che gli ha donato durante il loro incontro ieri prima del Summit de Ppe. "Lascio in un momento preoccupante" per il futuro dell'Ue a causa delle inquietudini suscitate dal caso Polonia. Ha detto la cancelliera nella sua ultima conferenza stampa al termine del vertice. "Potrebbe esserci la sensazione che coloro che hanno aderito all'Unione europea in un secondo momento si trovino nella posizione di dover accettare qualcosa che esisteva" già "quando sono entrati e che non abbiano il diritto di metterlo in discussione", ma "l'hanno accettato perché i Trattati erano ben noti, tutti li hanno firmati e ratificati", ha aggiunto.