21 ottobre 2021 16:02

Ue, Berlusconi: "Bene l'incontro con Merkel, le è piaciuto il mio regalo"

Il regalo a Merkel? "Posso solo dirvi che le è molto piaciuto. Mi sono trovato molto bene, i nostri primi ministri sono andati a sostenere la linea che avevo annunciato che è una linea di assoluto buonsenso e razionalità". Così il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi lasciando il summit Ppe a Bruxelles. L'incontro con Angela Merkel, ha aggiunto, "è andato molto bene, l'ho ringraziata per tutti gli anni di collaborazione e dei supporti che ha dato sempre alle mie richieste per l'Italia, compresa l'ultima volta per i fondi" del Pnrr.