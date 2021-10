Tgcom24

"Il centrodestra italiano è lontano da ogni estremismo". Lo assicura Silvio Berlusconi parlando con i giornalisti a Bruxelles per il summit del Partito popolare europeo. Il leader di Forza Italia conferma poi il "rapporto solidissimo" che lo lega a Mario Draghi, su cui dice: "E' un ottimo candidato per il Quirinale, ma è più utile per finire il lavoro".