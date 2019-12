Benedizione natalizia dal cielo: aereo sparge 380 litri di acqua santa sulla Louisiana

Una benedizione natalizia eccezionale quella pensata e organizzata dal prete della diocesi cattolica di Lafayette, in Louisiana (Usa). Padre Matthew Barzare ha benedetto 380 litri di acqua prima di farli caricare su un piccolo aereo di solito utilizzato per spargere fertilizzanti o pesticidi sulle coltivazioni. "Così possiamo mandare la benedizione su una zona più vasta", ha commentato il sacerdote, spiegando che al pilota è stato chiesto di sganciare l'acqua santa su chiese, scuole, negozi di alimentari e luoghi di ritrovo della comunità di Cow Island, 45 chilometri a sudovest di Lafayette. Ad avere per primo l'idea il missionario Eryn Detraz, nativo della zona, ma al momento residente in Ohio. La proposta è stata poi accolta da padre Matthew. Nelle foto postate sulla pagina Facebook della diocesi i momenti clou dell'impresa