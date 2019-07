Colombia, troppi delitti a Buenaventura: il vescovo farà un maxi "esorcismo" con l'elicottero e acqua santa sulla città

vade retro satana 12 luglio 2019 18:38 Colombia, troppi delitti a Buenaventura: il vescovo farà un maxi "esorcismo" con lʼelicottero e acqua santa sulla città Eʼ lʼidea di monsignor Rubén Dario Jaramillo Montoya per "scacciare i demoni". Il centro portuale sudamericano è un importante snodo del traffico di droga e punto strategico per i cartelli

Un maxi "esorcismo" dall'alto con l'uso di un elicottero che possa purificare l'intera città portuale di Buenaventura, in Colombia. E' ciò che ha organizzato il vescovo Rubén Dario Jaramillo Montoya per la festa del santo patrono del 13 luglio, dopo l'ennesimo delitto violento, questa volta ai danni di una ragazzina. In meno di un anno sono avvenuti 51 omicidi nel centro che è diventato un importante snodo del traffico di droga.

Per Montoya la violenza è frutto degli spiriti maligni che infestano la città. Per questo "vogliamo girare intorno a tutto Buenaventura, dall'alto, e versare l'acqua santa per vedere se riusciamo ad esorcizzare e liberare tutti quei demoni che stanno distruggendo la nostra serenità, così che la benedizione di Dio venga e sbarazzi di tutta la malvagità che è nelle nostre strade", ha spiegato alla Blu Radio of Colombia. Il vescovo ha anche detto che "dobbiamo liberarci del diavolo per vedere se possiamo restituire la tranquillità che la città ha perso con così tanti crimini, atti di corruzione e con così tanto male e traffico di droga che invade il nostro porto".