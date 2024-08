Banksy, rubata la quarta opera del "Safari giornaliero" a Londra

In precedenza Banksy aveva realizzato tre scimpanzé che volteggiano su un ponte della ferrovia di Brick Lane, una capra in bilico a Kew Bridge e due elefanti con le proboscidi che si sfiorano a Chelsea. In ogni occasione, anche per il lupo, le immagini della nuova opera erano state pubblicate dall'artista sul suo profilo Instagram e sul sito banksy.co.uk. Secondo la Bbc, la serie artistica si concluderà alla fine di questa settimana.



Ci sono state molte speculazioni su cosa potrebbero significare i pezzi, ma i rappresentanti di Banksy finora hanno rifiutato di commentare qualsiasi teoria.