17 agosto 2021 11:07

Afghanistan, il sostegno social delle star alle donne: "Una tragedia"

Da Laura Pausini ad Alessandro Gassmann, da Ermal Meta a Marion Cotillard: le star si uniscono sui social invitando a non rimanere indifferenti sui pericoli che corrono le donne in Afghanistan dopo il ritorno dei talebani. "Una tragedia, uno scandalo dell'umanità" scrive la cantante su Twitter condividendo il video di un donna con il burqa presa a bastonate. "L’Afghanistan torna a chiudersi nel buio della dittatura talebana dove essere donna, avere studiato e voler lavorare è una colpa da condannare e cancellare sotto il burqa" scrive su Instagram Cristina Parodi. E Gassmann invita a firmare la petizione per aprire corridoi umanitari per le donne afghane.