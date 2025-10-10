Terremoto di magnitudo 7.4 nel sud delle Filippine, allarme tsunami

Un potente terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito il sud delle Filippine, e l'ufficio sismologico locale ha informato che sono possibili danni e scosse di assestamento. Il sisma è avvenuto a circa 20 chilometri dalla città di Manay, nella regione di Mindanao. L'Istituto filippino di vulcanologia e sismologia ha avvertito che "si prevede uno tsunami distruttivo con onde di altezza pericolosa per la vita" sulla costa orientale dell'arcipelago", e ha consigliato ai residenti delle zone costiere di queste aree di evacuare immediatamente.