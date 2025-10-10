Terremoto di magnitudo 7.4 nel sud delle Filippine, allarme tsunami

L'Istituto filippino di vulcanologia e sismologia ha avvertito che "si prevede uno tsunami distruttivo con onde di altezza pericolosa per la vita"
Un potente terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito il sud delle Filippine, e l'ufficio sismologico locale ha informato che sono possibili danni e scosse di assestamento. Il sisma è avvenuto a circa 20 chilometri dalla città di Manay, nella regione di Mindanao. L'Istituto filippino di vulcanologia e sismologia ha avvertito che "si prevede uno tsunami distruttivo con onde di altezza pericolosa per la vita" sulla costa orientale dell'arcipelago", e ha consigliato ai residenti delle zone costiere di queste aree di evacuare immediatamente.
La prima scossa, la più potente, è stata seguita da una seconda di magnitudo 6.3, e quindi da altre di magnitudo compresa tra 4.8 e 5.6. Il presidente Ferdinand Marcos Jr. ha dichiarato che i potenziali danni sono in fase di valutazione e che sono in preparazione squadre di soccorso e operazioni di soccorso che saranno dispiegate non appena sarà sicuro farlo.
Solo 11 giorni fa un altro terremoto, di magnitudo 6.9, aveva provocato la morte di 74 persone e la distruzione o il danneggiamento di circa 72mila edifici nell'isola centrale di Cebu. Le Filippine sono uno dei paesi più a rischio di catastrofi in tutto il mondo, e sono spesso colpite da terremoti ed eruzioni vulcaniche a causa della loro posizione sull'"Anello di fuoco" del Pacifico, un arco di faglie sismiche oceaniche. L'arcipelago è inoltre flagellato da circa 20 tifoni e tempeste ogni anno, rendendo la risposta alle catastrofi un compito fondamentale per il governo e i gruppi di volontariato.