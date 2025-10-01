Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
BILANCIO PROVVISORIO

Filippine, terremoto di magnitudo 6.9: almeno 20 morti

01 Ott 2025 - 01:56
© Ansa

© Ansa

Almeno venti persone sono morte nel forte terremoto di magnitudo 6.9 che ha colpito le Filippine. Il sisma si è verificato al largo di Bogo, città costiera di circa 90mila abitanti. Le autorità prevedono che il bilancio delle vittime possa aumentare.

filippine
terremoto

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri