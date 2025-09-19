Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
nell'Estremo Oriente russo

Russia, terremoto di magnitudo 7.8 al largo della Kamchatka: rientrata l'allerta tsunami

Il sisma ha colpito 128 chilometri a est della città di Petropavlovsk-Kamchatsky, a una profondità di 10 chilometri

19 Set 2025 - 00:36
© Ingv

© Ingv

Un terremoto di magnitudo 7.8 è stato rilevato al largo della costa della Kamchatka, nell'Estremo Oriente russo, secondo quanto riportato dall'Usgs, l'Istituto geofisico americano. Il sisma ha colpito 128 chilometri a est della città di Petropavlovsk-Kamchatsky, a una profondità di 10 chilometri. Il Centro di allerta tsunami del Pacifico americano ha diramato un avviso per possibili onde pericolose lungo le coste vicine. L'allerta è rientrata dopo alcune ore. Pochi giorni fa un altro forte terremoto era stato registrato nella stessa zona.

Leggi anche
terremoto russia 8.7

Terremoto in Russia, scossa di magnitudo 8.8 al largo della Kamchatka | Allerta tsunami ed evacuazioni nell'area del Pacifico | Erutta un vulcano russo

Non hanno notizia di danni. Nella stessa area si sono registrate numerose altre forti scosse, comprese fra 4.6 e 5.8 di magnitudo.

Ti potrebbe interessare

terremoto
kamchatka
russia

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Sullo stesso tema