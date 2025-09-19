Russia, terremoto di magnitudo 7.8 al largo della Kamchatka: rientrata l'allerta tsunami

Un terremoto di magnitudo 7.8 è stato rilevato al largo della costa della Kamchatka, nell'Estremo Oriente russo, secondo quanto riportato dall'Usgs, l'Istituto geofisico americano. Il sisma ha colpito 128 chilometri a est della città di Petropavlovsk-Kamchatsky, a una profondità di 10 chilometri. Il Centro di allerta tsunami del Pacifico americano ha diramato un avviso per possibili onde pericolose lungo le coste vicine. L'allerta è rientrata dopo alcune ore. Pochi giorni fa un altro forte terremoto era stato registrato nella stessa zona.