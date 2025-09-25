Logo Tgcom24
Terremoto di magnitudo 6.1 in Venezuela, sentito anche in Colombia

25 Set 2025 - 01:52
Un forte terremoto di magnitudo 6.1 ha colpito il Venezuela mercoledì alle 23:21, ora italiana, le 18:21 ora locale. Secondo i dati preliminari del Servizio geologico colombiano (Sgc), l'epicentro è stato localizzato a Mene Grande, nello stato venezuelano di Zulia, e l'ipocentro a 7 chilometri di profondità. La scossa è stata avvertita anche in diverse zone della Colombia. Al momento non sono stati segnalati danni materiali né vittime, ma le autorità di entrambi i Paesi stanno monitorando la situazione.

