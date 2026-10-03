Volo FlyDubai, "immagini di matrice terroristica sui social media del sospettato"

Il copilota sospettato di un tentato attentato terroristico su un volo FlyDubai è stato identificato in Hamam al-Hammami, omanita di 29 anni. Lo scrivono diversi media Usa. Cnn riferisce che su un profilo LinkedIn a quel nome - poi rimosso - sono stati pubblicati a nove ore dal fatto due post. Il primo con filmati girati dalla cabina di pilotaggio di un Boeing 737 Max, con riprese di aerei di compagnie israeliane come El Al, e una foto di Ayman al-Zawahiri, che guidò al-Qaeda dopo Osama bin Laden, e una di Humam Khalil Abu-Mulal al-Balawi - affiliato ad al-Qaeda - che nel 2009 uccise nove persone in un attentato suicida. Il secondo con immagini della Mecca, Medina e Gerusalemme. Non è chiaro chi abbia pubblicato i post o se fossero programmati in anticipo.