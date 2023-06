Florida, invasione di lumache giganti africane: una contea in quarantena

Non si possono spostare piante o parti di suolo fuori dalle aree incriminate. Questa specie aliena devasta piante e colture, ed è anche pericolosa per l'uomo

I divieti - La notizia è stata diffusa dalla Cnn. La quarantena introdotta dalle autorità locali prevede il divieto assoluto di spostare lungo il terreno le lumache giganti africane nonché di portare piante, parti di suolo o rifiuti da attività di giardinaggio fuori dall'area rossa. Per farlo serve accordarsi con il dipartimento di Agricoltura della Florida.

Panico tra i residenti - Le zone incriminate sono state trattate con un pesticida contro i molluschi a base di metaldeide, approvato per uso residenziale dall'Agenzia di Protezione ambientale degli Stati Uniti. L'invasione dei gasteropodi, capaci di depositare fino a 1200 uova l'anno, ha creato panico fra i residenti: grosse quanto un pugno di una mano, divorano piante e culture, provocando danni all'agricoltura. Non solo: arrivano a mangiare anche la calce degli edifici. A sottolineare la pericolosità di questa specie è stata Christina Chitty, una portavoce del dipartimento di Agricoltura della Florida.



Il precedente - Non è la prima volta che la Florida deve fare i conti con l'invasione di lumache giganti africane. Come riporta la Cnn, nel 2022 la città di New Port Richey, nella contea di Pasco, era stata "visitata" da questa specie aliena. Anche in quel caso, il centro abitato era stato posto in quarantena.

Le cause dell'invasione - Ancora non è chiara l'origine di questa invasione: si sospetta che la causa possa essere il commercio illegale di animali domestici. Le lumache sono state avvistate nel sud della Florida a partire dagli anni Sessanta. Fu investito un milione di dollari per disinfestare la zona nell'arco di un decennio. Una delle difficoltà nello sradicarle dal territorio è l'assenza di predatori naturali.