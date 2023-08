Florida, bambino di 9 anni spara con la pistola e uccide un altro di 6

Nuova tragedia delle armi in Florida.

Un bambino di 9 anni ha sparato un colpo di pistola a un altro di 6 anni, mentre si trovavano in casa a Jacksonville. Il più piccolo è stato portato d'urgenza in ospedale, dove è deceduto per la ferita da arma da fuoco alla testa. Gli investigatori stanno cercando di determinare come il bimbo di 9 anni sia riuscito ad accedere alla pistola carica.