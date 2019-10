Flixtrain: i treni low cost si diffondono in Europa ma non in Italia 

Flixbus, dopo i successi che l’hanno fatta diventare un colosso del trasporto su autobus, si è trasformata da tempo nella più ampia Flixmobility, con una divisione dedicata ai treni. Al momento Flixtrain è stata sperimentata solo in Germania, dove è nata la società, ma l’idea è quella di espandersi in Europa, a partire da Svezia e Francia. Non sono invece previsti per ora progetti in Italia.