Finlandia, premier Marin invoca una limitazione del turismo dalla Russia

La premier finlandese, Sanna Marin, ha invocato una limitazione del turismo proveniente dalla Russia alla luce della guerra in Ucraina.

Parlando all'emittente "Yle", il capo del governo ha detto che è sbagliato che "i russi possano vivere come se non fosse successo nulla e andare in Europa da turisti" mentre il loro Paese intraprende un'operazione militare in Ucraina. "Non è giusto - ha aggiunto -, è chiaro che i russi usano la Finlandia come un Paese di passaggio per andare in vacanza in altri Paesi. Stiamo discutendo la questione nel governo".