Finlandia, allarme sparatoria in una scuola: tre minorenni feriti, un arresto

In Finlandia la polizia è intervenuta in risposta a una sparatoria in una scuola a Vantaa, cittadina a pochi chilometri a nord di Helsinki.

I media locali riferiscono che sono rimasti feriti tre minorenni. L'allarme è scattato all'apertura dell'orario scolastico, alle 09:08 ora locale, le 08:08 ora italiana. Un uomo, il sospetto responsabile della sparatoria, è stato arrestato.