Oggi è la fine del mondo... anzi no: la profezia (sbagliata) sull'estinzione dell'umanità
Lo studio del 1960 "Doomsday: Friday, 13 November, A.D. 2026" prevedeva per oggi l'apocalisse: più che un allarme catastrofista, una provocazione scientifica
© Istockphoto
A che ora è la fine del mondo? Se lo domandava il nostro Ligabue (riprendendo il celebre brano dei R.E.M.) già 30 anni fa, ma l'interrogativo resta di estrema di attualità. Oggi più che mai. Perché, calendario alla mano, è arrivato il giorno fatidico. Oggi, venerdì 13 novembre 2026, secondo una teoria diventata virale negli ultimi giorni sui social, il mondo dovrebbe giungere al suo capolinea. Nessun asteroide in rotta di collisione, però, né tanto meno antiche profezie maya rispolverate per l'occasione come già accadde nel 2012. A fissare questa data sul calendario fu, esattamente 66 anni fa, un'equazione matematica pubblicata sulle prestigiose pagine della rivista Science.
Lo studio e la profezia
Tutto nasce nel novembre del 1960, quando il fisico e cibernetico austriaco-americano Heinz von Foerster, insieme ai colleghi Patricia Mora e Lawrence Amiot dell'Università dell'Illinois, diede alle stampe un articolo dal titolo tanto inquietante quanto teatrale: Doomsday: Friday, 13 November, A.D. 2026 (Il Giorno del Giudizio: venerdì 13 novembre 2026). Analizzando i dati storici della popolazione mondiale dal 400 a.C. fino al 1958, i tre studiosi notarono che l'umanità non stava crescendo a un ritmo costante, bensì accelerato. Proiettando quella curva nel futuro, il modello matematico arrivava a un fatale punto di rottura: una singolarità in cui il numero degli abitanti della Terra sarebbe diventato, letteralmente e paradossalmente, infinito, rendendone impossibile la sopravvivenza per mancanza di spazio e risorse. E quel punto, tanto ipotizzato quanto temuto, era stato indicato proprio nella giornata odierna.
Tra scienza e ironia
Dietro la scelta del giorno esatto si nascondeva però una buona dose di... ironia accademica. Il 13 novembre era infatti il compleanno dello stesso von Foerster e, controllando il calendario, gli autori si accorsero che nel 2026 quella data sarebbe caduta di venerdì, il giorno superstiziosamente più temuto nella cultura anglosassone. Insomma, una congiuntura perfetta per attirare l'attenzione del mondo. L'obiettivo dell'articolo, del resto, non era infatti lanciare un allarme catastrofista, bensì offrire una provocazione scientifica. I ricercatori volevano dimostrare con un paradosso matematico che una crescita demografica illimitata è fisicamente insostenibile e che l'umanità avrebbe dovuto trovare un equilibrio. In alternativa, sarebbe stata la natura stessa a (im)porre un freno.
Un errore voluto
È vero, manca ancora qualche ora per smentire la "profezia", ma possiamo comunque stabilire con una certa dose di ottimismo e serenità che il giorno del giudizio non si verificherà oggi. E il motivo è sotto gli occhi dei demografi da decenni. L'equazione del 1960 ipotizzava che il tasso di crescita continuasse ad aumentare allo stesso ritmo fino all'infinito, ignorando però quei cambiamenti sociali ed economici che nel corso del tempo hanno inciso sul calo della natalità. Già partire dagli anni Settanta, il tasso di crescita della popolazione globale aveva iniziato a rallentare sensibilmente, rendendo i calcoli stimati appena dieci anni prima del tutto superati.
Tempo di riflessioni
Secondo le attuali proiezioni delle Nazioni Unite, la popolazione mondiale — che oggi si attesta intorno agli 8,2 miliardi di persone — continuerà a crescere ancora per qualche decennio, ma a ritmi sempre più lenti, fino a stabilizzarsi intorno ai 10 miliardi verso la fine del secolo. La profezia di von Foerster resta dunque "solo" una brillante provocazione, per certi versi perfetta per alimentare i trend sui social, ma anche utile per offrire uno spunto di riflessione. Perché se è vero che l'umanità non sembra destinata a espandersi effettivamente all'infinito, altrettanto vero è che le risorse a disposizione del pianeta, a questo ritmo, non dureranno per sempre. Dunque, con ogni probabilità, saranno i nostri discendenti a porsi nuovamente l'esistenziale interrogativo: a che ora è la fine del mondo?