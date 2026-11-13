Oggi è la fine del mondo... anzi no: la profezia (sbagliata) sull'estinzione dell'umanità

Tutto nasce nel novembre del 1960, quando il fisico e cibernetico austriaco-americano Heinz von Foerster, insieme ai colleghi Patricia Mora e Lawrence Amiot dell'Università dell'Illinois, diede alle stampe un articolo dal titolo tanto inquietante quanto teatrale: Doomsday: Friday, 13 November, A.D. 2026 (Il Giorno del Giudizio: venerdì 13 novembre 2026). Analizzando i dati storici della popolazione mondiale dal 400 a.C. fino al 1958, i tre studiosi notarono che l'umanità non stava crescendo a un ritmo costante, bensì accelerato. Proiettando quella curva nel futuro, il modello matematico arrivava a un fatale punto di rottura: una singolarità in cui il numero degli abitanti della Terra sarebbe diventato, letteralmente e paradossalmente, infinito, rendendone impossibile la sopravvivenza per mancanza di spazio e risorse. E quel punto, tanto ipotizzato quanto temuto, era stato indicato proprio nella giornata odierna.