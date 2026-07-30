Earth Overshoot Day, esaurite le risorse della Terra per il 2026: da oggi viviamo "a debito"

Il 30 luglio cade l'Earth Overshoot Day 2026, la data che segna l'esaurimento del "budget" annuale di risorse naturali che la Terra è in grado di rigenerare. Da ora in avanti, secondo gli esperti, l'umanità entra in una fase di debito ecologico, consumando più risorse e servizi ecosistemici di quanti il Pianeta riesca a ripristinare nell'arco di dodici mesi. Il Wwf ricorda che l'attuale livello di consumi equivale a utilizzare 1,73 pianeti Terra. Il divario tra domanda di risorse e capacità di rigenerazione dura ormai da oltre 50 anni e ha portato ad accumulare un deficit ecologico pari a 20,6 anni della capacità rigenerativa del Pianeta, a testimonianza della crescente pressione sugli ecosistemi.