Filippine, arrestato l'ex presidente Rodrigo Duterte

Duterte, 79 anni, è stato arrestato a Manila. Sull'ex presidente pende l'accusa di "crimine contro l'umanità per omicidio" dopo aver promosso la repressione in cui i gruppi per i diritti umani stimano che decine di migliaia di uomini, per lo più poveri, siano stati uccisi da militari e vigilantes, spesso senza prove che fossero legati ai cartelli della droga. "Questa mattina presto, l'Interpol Manila ha ricevuto copia ufficiale del mandato di arresto dalla Cpi - ha affermato il Palazzo presidenziale in una nota -. Al momento, è sotto la custodia delle autorità. L'ex presidente e il suo gruppo sono in buona salute e sono sottoposti a controlli da parte di medici governativi". Duterte è stato arrestato dopo l'atterraggio all'aeroporto internazionale di Manila, di ritorno da un breve viaggio a Hong Kong.