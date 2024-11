Vicepresidente Filippine fa annuncio shock: "Se muoio un sicario ucciderà il presidente"

La popolazione filippina è abituata a una politica con toni che vanno un bel po' sopra le righe. Ma le ultime dichiarazioni della vicepresidente hanno fatto scalpore: Sara Duterte ha annunciato di aver ingaggiato un sicario per assassinare il presidente Ferdinand Marcos Jr. e sua moglie nel caso in cui lei stessa venisse uccisa. Lo afferma il South China Morning Post. Duterte ha fatto questa dichiarazione in un briefing trasmesso sui social media, durante il quale ha criticato l'ordine della Camera dei Rappresentanti di trasferire la sua capo di gabinetto, Zuleika Lopez, da una detenzione domiciliare a una prigione. Duterte ha sostenuto che questa decisione fa parte di una cospirazione contro di lei. La sicurezza presidenziale ha dichiarato che qualsiasi minaccia alla vita del presidente e della sua famiglia viene presa molto sul serio, soprattutto quando viene espressa pubblicamente. La polizia nazionale ha avviato un'indagine sulle dichiarazioni di Duterte.