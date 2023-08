Festa del Gatto da leccarsi i baffi, a Manhattan l'evento sold out con menù ispirato a croccantini e patè

Nella Giornata internazionale del Gatto dell'8 agosto, sulla scia dell'entusiasmo e del successo ottenuti dalla trattoria italiana ispirata al cibo per felini, Gatto Bianco by Fancy Feast, il marchio è tornato nell'epicentro gastronomico di New York con un evento "culinario e felino" di due giorni, sold out, a Madison Square Park. Ribattezzato, non a caso, "Fête du Feline Grand Tasting" (Festa del Gatto in francese, ndr). I partecipanti possono concedersi esperienze culinarie ispirate al cibo per gatti (nella versione per umani) e celebrare tutto ciò che è felino con ritratti di animali domestici disegnati a mano, articoli personalizzati, approfondimenti con esperti comportamentisti e l'incontro con l'iconico gatto Fancy Feast.

Per la Festa del Gatto, a New York, festival culinario ad hoc Durante la Fête du Feline Grand Tasting, tra le proposte a tema, la degustazione di patè della chef di Fancy Feast, Amanda Hassner e del manager culinario Andrew Rea. Rea ricreerà una versione umana di Fancy Feast Gems, un patè a strati con un alone di sugo. "Il patè è una presentazione così classica sia nella cucina raffinata che nel cibo per gatti, - ha affermato Rea. - Ricreo piatti famosi ogni giorno, ma affrontare il cibo preferito del mio gatto Bucky è stata una nuova sfida divertente per me".

Oltre alla degustazione di patè, lo chef Hassner ha creato bocconi vicini alla cucina felina di Fancy Feast, tra cui una gustosa limonata al basilico servita "in stile Fancy Feast" e una panzanella con brasato.

L'iniziativa newyorkese è del brand Fancy Feast, lo stesso che è anche dietro un'altra idea, la trattoria italiana Gatto Bianco nel West Village, al cui menù a tema di cibo per gatti ha collaborato anche lo chef italiano Cesare Casella. "Il cibo ha il potere di metterci in relazione in modo significativo con gli altri - si legge in un comunicato - e ci trasporta in luoghi in cui non siamo mai stati. Lo stesso vale per i nostri gatti. I piatti del Gatto Bianco sono preparati in modo da aiutare chi possiede un gatto a capire come i loro animali percepiscono il cibo, dal sapore, alla consistenza, alla forma".

Tra le proposte in menù, un branzino all'Isolana, costine alla Toscana con rigatoni, brasato di manzo con spinaci e polenta, torta di mandorle al cioccolato. E' così che alla Festa del Gatto ci si possono leccare i baffi.