Ue, Federica Mogherini si dimette da rettrice del Collegio d'Europa

L'ex Alta rappresentante dell'Ue Federica Mogherini si è dimessa da rettrice del Collegio d'Europa, per via del coinvolgimento in un'indagine per presunti favoritismi nella formazione diplomatica finanziata dall'Unione europea. "In linea con il massimo rigore e la massima correttezza con cui ho sempre svolto i miei compiti, ho deciso di dimettermi da rettrice del Collegio d'Europa e da direttrice dell'Accademia diplomatica dell'Ue", si legge nella nota ufficiale.