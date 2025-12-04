Logo Tgcom24
L'EX ALTA RAPPRESENTANTE

Ue, Federica Mogherini si dimette da rettrice del Collegio d'Europa

04 Dic 2025 - 13:38
© ansa

L'ex Alta rappresentante dell'Ue Federica Mogherini si è dimessa da rettrice del Collegio d'Europa, per via del coinvolgimento in un'indagine per presunti favoritismi nella formazione diplomatica finanziata dall'Unione europea. "In linea con il massimo rigore e la massima correttezza con cui ho sempre svolto i miei compiti, ho deciso di dimettermi da rettrice del Collegio d'Europa e da direttrice dell'Accademia diplomatica dell'Ue", si legge nella nota ufficiale.

La Procura europea Eppo indaga su presunte irregolarità nell'attribuzione da parte del Seae (Servizio europeo per l'azione esterna) al Collegio d'Europa di un programma di formazione di nove mesi per futuri diplomatici finanziato da Bruxelles.

