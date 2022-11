Farmaci tossici per bambini diffusi in Asia, l'Oms: "Potrebbero essere letali"

"Questi prodotti contengono quantità inaccettabili di glicole etilenico e/o glicole dietilenico come contaminanti", scrive l'Organizzazione mondiale della Sanità. "Ad oggi, sono stati identificati in Indonesia. Potrebbero tuttavia disporre di autorizzazioni all'immissione in commercio in altri Paesi. Questi prodotti potrebbero inoltre essere stati distribuiti, attraverso mercati informali, in altri Paesi o regioni", aggiunge.

L'Oms invita le autorità sanitarie nazionali a verificare la presenza di questi prodotti sul mercato, i produttori di farmaci in forma liquida a testare i principi attivi per verificare la presenza di contaminanti e i cittadini a non usare questi farmaci.

L'allerta fa seguito al decesso di almeno 140 bambini in Indonesia e 70 in Gambia. La morte è stata associata al consumo di sciroppi contaminati, anche se al momento sono in corso ulteriori indagini per confermare il legame dei decessi con il consumo dei farmaci.

Il 5 ottobre l'Oms aveva già diramato un'allerta relativa a quattro prodotti diffusi in Gambia.