Francia, Mélenchon annuncia candidatura alle presidenziali del 2027

Mélenchon nei giorni scorsi aveva affermato che La France Insoumise è "pronta" per la sfida presidenziale e aveva invitato il movimento ad avviare subito in campagna elettorale. "Abbiamo meno di un anno" prima del voto dell'aprile 2027, ha detto, aggiungendo che occorre considerare anche la pausa estiva e l'avvio dei Mondiali di calcio. Secondo un sondaggio Toluna Harris Interactive per Rtl e M6 citato dalla stampa francese, Jordan Bardella sarebbe in testa con il 35% delle intenzioni di voto, mentre a sinistra Raphaël Glucksmann si attesterebbe al 14% e Melenchon all'11%.