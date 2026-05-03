Francia, Mélenchon annuncia candidatura alle presidenziali del 2027
Il leader della France Insoumise pronto a correre per l'Eliseo per la quarta volta
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Il leader di La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, ha annunciato ufficialmente la propria candidatura alle elezioni presidenziali francesi del 2027 durante il telegiornale delle 20 su Tf1. Per Mélenchon si tratta della quarta candidatura all'Eliseo, dopo il risultato del 2022, quando non riuscì ad accedere al secondo turno per poco più di 421mila voti, classificandosi terzo con il 21,95%, dietro Emmanuel Macron e Marine Le Pen.
La candidatura arriva in un quadro di forte frammentazione della sinistra, dove figurano o potrebbero figurare diversi aspiranti, tra cui François Ruffin, Clementine Autain, Marine Tondelier, Raphaël Glucksmann, Olivier Faure, Bernard Cazeneuve e l'ex presidente François Hollande.
Mélenchon nei giorni scorsi aveva affermato che La France Insoumise è "pronta" per la sfida presidenziale e aveva invitato il movimento ad avviare subito in campagna elettorale. "Abbiamo meno di un anno" prima del voto dell'aprile 2027, ha detto, aggiungendo che occorre considerare anche la pausa estiva e l'avvio dei Mondiali di calcio. Secondo un sondaggio Toluna Harris Interactive per Rtl e M6 citato dalla stampa francese, Jordan Bardella sarebbe in testa con il 35% delle intenzioni di voto, mentre a sinistra Raphaël Glucksmann si attesterebbe al 14% e Melenchon all'11%.